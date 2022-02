Drew Barrymore surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar-se, mais uma vez, sem maquilhagem.

Uma imagem que chega num dia especial. A atriz completou 47 anos esta terça-feira, 22 de fevereiro.

Após a partilha, foram várias as carinhosas mensagens que recebeu na caixa de comentários. Veja todas as reações na publicação abaixo:

Para assinalar a data especial, reunimos na galeria algumas imagens de Drew Barrymore, que aos 47 anos é mãe de duas crianças, Olive, de nove anos, e Frankie, de sete, fruto do casamento terminado com Will Kopelman.

