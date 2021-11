Drake fez uso das redes sociais para reagir à tragédia que aconteceu na última sexta-feira no festival Astroworld, em Houston. Oito pessoas morreram abalroadas durante o concerto de Travis Scott quando uma multidão começou a correr em direção ao palco.

"Passei os últimos dias a tentar entender esta horrível tragédia. Odeio recorrer a esta plataforma para expressar uma emoção tão delicada quanto o luto, mas é aqui que me encontro. Estou de coração partido pelas famílias e amigos daqueles que perderam as suas vidas, e por todos os que estão a sofrer. Continuarei a rezar por todos eles", escreveu na sua página de Instagram.

Drake, vale referir, atuou de surpresa no concerto de Travis Scott no festival que contou com a presença de 50 mil pessoas.

