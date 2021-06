O médico Dr. Almeida Nunes ficou conhecido pelas mãos de Cristina Ferreira no 'Programa da Cristina', da SIC, onde era convidado residente. Após a mudança da apresentadora para a TVI, Almeida Nunes permaneceu na estação de Paço de Arcos e é agora uma aposta do canal.

O famoso médico estreou-se como apresentador no 'Estamos em Casa' e volta agora a dar cartas num novo formato onde será o único anfitrião.

Dr. Almeida Nunes vai ter um programa na SIC Mulher chamado 'Médico da Casa'. A novidade foi anunciada nas redes sociais do canal.

"Quem já conhece o Dr. Almeida Nunes vai gostar de saber que ele é o nosso 'Médico da Casa'. Um programa muito especial, com questões ligadas à sua saúde e bem-estar", pode ler-se na publicação que revela as primeiras imagens do formato e a data de estreia do mesmo: dia 5 de julho.

