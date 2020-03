Esta terça-feira, dia 31, Meghan Markle e o príncipe Harry cumprem o seu último dia enquanto membros sénior da família real britânia. Financeiramente independentes, é do outro lado do oceano que iniciam a sua nova vida a três.

Depois de viverem uma temporada no Canadá, é nos Estados Unidos que querem começar esta nova fase e o presidente, Donald Trump, fez-se notar com um aviso alusivo aos custos da segurança do casal - que tanto tem gerado burburinho na imprensa.

"Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Noticiou-se que Harry e Meghan, que deixaram Inglaterra, residiriam permanentemente no Canadá. Agora, deixaram o Canadá pelos Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos não pagarão pela segurança deles. Terão de ser eles a pagar", lê-se numa publicação realizada no Twitter esta segunda-feira.

