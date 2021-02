Dona Dolores não podia deixar passar em branco um dos dias mais importantes da sua vida, o dia em que o filho Cristiano Ronaldo nasceu. Como forma de assinalar o 36.º aniversário do craque, celebrado esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a matriarca do clã Aveiro dedicou ao filho uma emotiva publicação.

"Minha luz da mãe... Meu bom filho, meu exemplo de ser humano. Ontem nasceste e hoje fazes 36 anos. O tempo voou e mesmo assim tanta coisa aconteceu e marcou tanto as nossas vidas", começa por escrever Dolores Aveiro na legenda de uma das mais bonitas fotografias de mãe e filho.

"Resta-me agradecer a oportunidade que Deus me deu de ser tua mãe e de presenciar a tua obra maravilhosa neste mundo. O meu desejo é que todas as mães tenham filhos com carácter, com humildade, com gratidão e que honram os seus pais, tal qual tu o fazes. Não se trata de valores materiais, mas de valores em carácter, humildade e gratidão. E tu tens de sobra", continua.

Dolores sente que fez um "bom trabalho" com o filho e é sem dúvidas que afirma: "Esse é o meu maior presente".

"Que Deus te dê muita saúde, meu filho, e que sigas sempre sendo esse ser humano maravilhoso", termina a mãe de CR7.

Dolores Aveiro, de 66 anos, recorde-se, é ainda mãe de Hugo, Elma e Katia Aveiro.

