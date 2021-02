No dia em que Cristiano Ronaldo completa 36 anos de vida, Katia Aveiro resolveu dedicar ao irmão o mais especial dos textos. A empresária revelou publicamente uma carta que escreveu ao pai de ambos, José Diniz, 17 dias antes de este morrer (a 6 de setembro de 2005).

Eis a carta de Katia Aveiro, onde é lembrado o passado de dificuldades económicas da família, o início da carreira de Ronaldo e a forma como o pai acreditava no seu talento e sucesso:

"Hoje estou triste, o pai está no hospital, a confusão na minha cabeça mantém-se. Tantas perguntas sem respostas, eu estou bem, vou cantar na minha terra... e o pai não vai estar lá para me aplaudir. Mas sei que ele vai ficar bem, sei que ele não vai falhar com a gente.

O Ronaldo, estou preocupada, ele vai jogar no campeonato da Europa, estão todos numa alegria. O pai prometeu que ia ver todos os jogos, prometeu comprovar todas as coisas que diz tantas vezes, que ele ainda vai ser o melhor jogador do mundo, que ele a continuar assim vai ser o melhor marcador da liga inglesa, que se ele tiver a cabeça, como tem tido, vai calar a boca a tantos. E nós acreditamos, pai.

Parei no santuário de Fátima hoje, acendi um vela ao pai, ao mano Ronaldo e ao Hugo, também acendi uma especial para ele... na verdade acendi uma para todos nós. Bem precisamos.

Pai, eu sei o quanto o Ronaldo te orgulha então não falhes. Pai, nós não vamos desistir de ti nem daquilo que com confiança pregas aos quatro cantos do mundo. Nós não tínhamos nada e estávamos todos, agora que temos tanto Deus quer te tirar de nós. Têm sido uns dias dias difíceis, doces e amargos... Tenho o coração apertado, não sei porquê mas tenho.

Apeteceu-me escrever, deu-me vontade de falar sobre o que tanto te orgulha, pai. Apeteceu perguntar-te o porquê de teres tanta certeza de tudo o que falas, mas eu sei que não vai responder. Ainda estás aqui, pai. Nós confiamos em ti, nós precisamos de ti. Se acontecer alguma coisa, promete que vais mostrar-nos que estás bem e que não nos desamparaste com a tua ausência. Nós não estamos preparados para dizer adeus".

Por fim, a mensagem que celebra o aniversário do grande craque da família Aveiro, Cristiano Ronaldo:

"Três anos depois tu foste o melhor jogador do mundo, ganhaste nesse ano tudo o que um jogador tinha para ganhar. E a ‘promessa’ continuou, conquistas atrás de conquistas. Hoje fazes 36 anos e lembrei dos tempos em que estávamos todos juntos, da união que perdura, do amor que foi construído em cima de lágrimas, de lutas que só nós sabemos. E a história continua com os mesmos de sempre, o pai lá e nós aqui. Feliz dia, mano. Que Deus te dê muita saúde, porque o resto o cara lá de cima cuida".

