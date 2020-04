Dolores Aveiro é uma presença assídua nas redes sociais, com inúmeras partilhas seja de momentos em família, a assistir a jogos do 'desporto rei' ou dos seus visuais.

Com uma regularidade quase diária, a mãe de Cristiano Ronaldo inspira os seguidores com as indumentárias escolhidas para o dia-a-dia, geralmente marcadas por cores vibrantes e padrões, ou para as suas caminhadas.

E há um local da casa que gosta particularmente para exibir os modelitos...

Se atentar ao feed da matriarca, é notório que a varanda da sua casa na Madeira, com vista para o mar, é o local de eleição para posar, como se pode verificar as imagens da nossa galeria.

