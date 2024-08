Como é costume, Dolores Aveiro fez questão de desejar boa sorte ao Al-Nassr, equipa em que o filho Cristiano Ronaldo joga, uma vez que irá disputar uma partida com Al Feiha.

Contudo, e ao contrário do que é habitual, a matriarca do clã Aveiro optou por partilhar uma fotografia onde surge bem acompanhada, neste caso com Luís Castro, treinador do craque.

"Boa sorte ao Al-Nassr, estamos juntos! Beijinhos!", escreveu na legenda da partilha.

Ora veja:

Leia Também: Georgina Rodríguez classifica looks antigos de Ronaldo (houve um 4)