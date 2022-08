A matriarca do clã Aveiro desejou boa sorte ao clube do coração... sem esquecer do filho.

Dolores Aveiro voltou às publicações onde deseja "boa sorte" ao clube do coração, o Sporting, e à equipa onde joga o filho, Manchester United. Numa nova partilha que fez na sua página de Instagram, a matriarca da família Aveiro começou por escrever: "De volta à rotina futebolística. Já estava com saudades". "Boa sorte ao Sporting. E claro ao Manchester United. E ao meu menino querido também, Cristiano Ronaldo. Bom domingo a todos", completou. Leia Também: Dolores Aveiro declara-se ao neto. "Ser humano lindo e cheio de luz"