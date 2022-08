Depois da bonita declaração de amor da mãe Katia Aveiro, Rodrigo foi parabenizado publicamente pela avó Dolores.

A matriarca do clã Aveiro não deixou passar em branco o aniversário do neto e através da rede social Instagram declarou:

"Meu querido menino da avó. A avó deseja-te um mundo infindável de conquistas e realizações. Meu menino leve, suave, tão da paz, tanta, tanta que às vezes tenho que me zangar para ele ligar mais vezes à avó".

Rodrigo, filho mais velho de Katia Aveiro, completa hoje, 4 de agosto, 22 anos de vida.

"Cresceste, meu neto, 22 anos se passaram, que sigas sendo esse jovem cheio de clareza nos teus ideais e tão seguro nas tuas crenças. Amo-te. Ser humano lindo e cheio de luz. Um dia feliz, menino, hoje e sempre com saúde e amor. Parabéns, Rodrigo", completou dona Dolores.

O jovem Rodrigo, recorde-se, nasce do antigo relacionamento de Katia Aveiro com José Pereira, tal como o irmão Dinis. Já a filha mais nova da empresária, a pequena Valentina, é fruto do atual namoro com o brasileiro Alexandre Bertolucci.