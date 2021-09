Esta quarta-feira é dia de Seleção Nacional e Dolores Aveiro começou o dia precisamente por deixar uma mensagem de força à equipa das quinas.

A matriarca do clã Aveiro demostrou o seu apoio a Portugal com uma fotografia em que aparece vestida com a camisola oficial. "Ótima quarta-feira. Boa sorte para a nossa Seleção", escreveu.

Portugal defronta esta noite a Irlanda em mais um jogo de qualificação para o Mundial'2022. A partida está agendada para as 19h45.

