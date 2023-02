José Dinis, o filho do meio de Katia Aveiro, celebra esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o seu 13.º aniversário. Depois de a mãe ter assinalado a data com uma publicação nas redes sociais, foi a vez da avó, Dolores Aveiro, fazer o mesmo.

"Parabéns meu netinho querido da avó, muitos beijinhos", pode ler-se na legenda de uma fotografia tirada perto do Estádio José de Alvalade, onde José Dinis surge com o equipamento do Sporting.

