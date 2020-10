Dolores Aveiro mostrou mais uma vez o seu apoio à Seleção Nacional, que vai jogar este domingo, às 19h45, contra a seleção francesa. A matriarca da família Aveiro voltou a recorrer à sua página de Instagram para desejar "boa sorte" a Portugal.

Mensagem que chega com uma fotografia especial, onde a mãe de Cristiano Ronaldo aparece "na melhor companhia do mundo": a neta Valentina.

"Boa sorte para a nossa Seleção, e hoje na melhor companhia do mundo", escreveu a avó 'babada' na legenda da imagem em que surge ao lado da filha mais nova de Katia Aveiro.

De referir que Dolores passou o fim de semana com as filhas Katia e Elma Aveiro, como já tinha sido destacado no Instagram.