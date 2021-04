Dolly Parton, de 75 anos, está de luto pela morte do homem que foi o grande responsável pelo facto de a cantora se ter tornado uma estrela no mundo da música. Falamos do seu tio Bill, que faleceu na quarta-feira aos 84 anos.

Abalada com esta perda, Dolly Parton usou a sua conta oficial de Instagram para homenagear o tio e dedicar-lhe um comovente tributo.

"Perdi o meu amado tio Bill Owens. Eu sabia que o meu coração ia partir-se quando ele morresse, e partiu. Vou começar este elogio dizendo que eu não estaria aqui sem ele", declara, referindo em seguida a enorme importância que o tio teve no início da sua carreira.

"Ele estava lá... estava lá na minha juventude para me encorajar a continuar a tocar viola, para continuar a escrever as minhas canções, para continuar a praticar o meu canto. E ele estava lá para ajudar a aumentar a minha confiança no palco, onde sempre esteve atrás de mim, ou perto de mim, com sua grande e velha guitarra Gretsch vermelha", conta, revelando que era Bill quem a levava a todos os concertos locais e que foi ele quem lhe deu o primeiro trabalho no Cas Walker Show.

"Ele [...] subiu e desceu as ruas comigo, batendo de porta em porta para que eu fosse contratada por gravadoras ou editoras. É muito difícil dizer ou saber com certeza o quanto deves a alguém pelo teu sucesso, mas posso dizer com certeza que devo muito ao tio Billy", diz, mostrando-se eternamente grata por Bill ter tornado os seus sonhos realidade.

"Tenho certeza de que os amigos, fãs do tio Bill, a sua esposa Sandy, os seus filhos, netos e bisnetos se juntarão a mim ao dizer que vamos sempre amá-lo. Descanse em paz, tio Bill", termina.

Leia Também: Andrew Scott foi convidado para dar vida a Tony Blair em 'The Crown'