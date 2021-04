Andrew Scott foi convidado para dar vida a Tony Blair na série 'The Crown', revela a imprensa internacional.

O ator de 'Fleabag' tem atualmente 44 anos, sendo apenas um ano mais velho do que o político era quando este foi eleito primeiro-ministro do Reino Unido (em 1997).

Andrew Scott já terá conversado com os responsáveis pela série e até com os chefes da Netflix sobre esta possibilidade de fazer parte da quinta temporada da série - que deverá centrar-se na morte da princesa Diana, no acidente de carro que motivou a tragédia e nas suas consequências.

"Este papel é uma das participações mais esperadas em 'The Crown'", referiu uma fonte ao jornal The Sun.

"A série final cobre o confronto épico do primeiro-ministro com a rainha sobre sua resposta à morte de Diana em 1997. Portanto, os criadores queriam um ator adaptável como o Andrew, que provou que pode dominar o charme e a presença intimidadora que caracterizavam Blair", pode ainda ler-se no artigo da referida publicação.

Apesar da critica o eleger como o melhor para o papel, o agente de Andrew disse que ele está "indisponível" para as datas de filmagem atuais... mas a verdade é que este facto pode não ser impedimento total. Dominic West enfrentou um obstáculo semelhante, optando depois por reformular a sua agenda para assumir o papel de príncipe Carlos.

Resta agora saber se o ator vai ou não aceitar este desafio. A produção da quinta temporada da série deverá arrancar em julho, adianta a Variety.

