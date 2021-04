Pierce Brosnan levou adereços de um dos filmes em que participou para decorar a sua casa, conta o próprio em declarações ao podcast 'Talk Art'.

O ator de 67 anos, que deu vida a James Bond, conta que levou para casa as várias cópias de pinturas conhecidas que faziam parte do filme 'The Thomas Crown Affair'.

"Eram todas reproduções de Renoirs, Chagall e Picasso. Eu tirei algumas", conta, revelando ainda que algumas destas pinturas estão agora penduradas na sua casa em Malibu.

