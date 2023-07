Num ano de muitas separações, tanto a nível nacional como internacional, há agora mais um casal que, aparentemente, não resistiu a 2023.

A relação amorosa de Bella Hadid e Marc Kalman chegou ao fim dois anos depois de ter começado, com a garantia a ser dada pelo site Entertainment Tonight.

De acordo com uma fonte próxima, o namoro terminou na primavera. "Eles estavam muito apaixonados, mas o relacionamento acabou por seguir o seu curso e eles decidiram terminar as coisas. A Bella é uma pessoa muito simpática, mas luta com as pressões da fama. Ela tem tentado cuidar de si mesma desde sua separação", cita o ET.

Vale lembrar que, de acordo com a imprensa internacional, os dois estavam a pensar no casamento. A cerimónia acabou por não acontecer.

