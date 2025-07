A cantora e compositora Adelaide Ferreira vai ser candidata pela Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas, que se realizam em outubro deste ano.

"Figura incontornável da cultura portuguesa, Adelaide Ferreira traz consigo uma carreira de décadas marcada pela autenticidade, coragem e amor incondicional por Portugal. Mulher de convicções firmes, Adelaide Ferreira assume agora um nova papel na vida pública, determinada a devolver Lisboa ao lisboetas e a pôr fim à degradação política, social e identitária da capital", pode ler-se num comunicado do ADN enviado, este domingo, às redações.

O partido destaca que a cantora e, agora, candidata à autarquia lisboeta "partilha integralmente os valores do ADN". Referem que "é anti-globalista, defendendo a soberania nacional e a cultura portuguesa contra os interesses das elites internacionais".

Adelaide Ferreira "rejeita firmemente o wokismo, a censura do politicamente correto e o revisionismo ideológico que ameaça os fundamentos da nossa sociedade" e "luta por uma Lisboa com um rosto português, onde as famílias, os bairros e as tradições voltem a estar no centro da governação".

O partido sublinha que "a candidatura" da cantora "representa uma verdadeira alternativa ao sistema instalado, à gestão submissa às agendas estrangeiras e à destruição da identidade da cidade".

Das "medidas centrais do seu programa, destacam-se cinco compromissos que marcam uma ruptura clara corretamente político e com os interesses instalados". Em primeiro lugar, a "revogação imediata de todas as ciclovias inúteis e/ou prejudiciais ao tráfego urbano" e também a "extinção da EMEL e fim das taxas de estacionamento para residentes".

A terceira medida tem que ver com a "prioridade de acesso à habitação municipal para cidadãos portugueses". Segue-se a "irradicação da mendicidade e da ocupação abusiva do espaço público por sem-abrigo".

E, por fim, "tolerância zero para a criminalidade, vandalismo e insegurança".

Adelaide Ferreira, de 65 anos, é uma cantora, compositora e atriz portuguesa. Tem uma carreira de grandes sucessos, desde logo a sua participação na Festival da Eurovisão de 1985, onde representou Portugal, com a música 'Penso em Ti, Eu Sei'. Um dos seus maiores êxitos é a canção 'Papel Principal'.

Enquanto atriz passou pelo teatro e pela televisão, tendo participado em novelas como 'Podia Acabar o Mundo', da SIC, ou 'Morangos com Açucar' e 'Tudo Por Amor', da TVI.

Note-se que Adelaide Ferreira vai ter como opositores, nas eleições autárquicas, o atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e a socialista Alexandra Leitão.