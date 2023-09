"É um projeto que já tem há algum tempo e que, finalmente, está a começar a colher os frutos e a ter o sucesso que ele merece. Estou muito orgulhosa". Estas foram as palavras de Júlia Palha ao falar do colega e amigo Luís Borges.

A atriz conversou com os jornalistas num evento que comemorou a abertura da primeira loja física da marca Call Me Gorgeous, de Luís Borges, e mostrou-se "muito feliz" pela conquista do amigo.

Apesar de usar peças como as joias de Luís Borges em eventos, Júlia Palha é "mais minimalista" no dia a dia e "usa coisas mais pequeninas e discretas". Ainda assim, não deixa de ser reconhecida na rua.

"Dizem muito esta frase: 'é tão mais bonita ao vivo'. Como é que eu com esta cara, de quem acordou agora e não pôs um pingo de maquilhagem, estou melhor do que quando estou maquilhada? Ao menos assim, era pior se fosse ao contrário", contou.

No que diz respeito à carreira no arte de representar, são muitos os artistas portugueses que têm conseguido dar passos lá fora, um desejo que também Júlia Palha não deixa de lado. No entanto, confessa, tem-se sentido realizada com os projetos que tem recebido na ficção portuguesa.

Falando, por exemplo, na possibilidade de trabalhar com uma grande plataforma de streaming, disse: "É sempre uma coisa que todos ambicionamos porque, obviamente, vai ter um público maior e a nossa arte acaba por ser conhecida por mais pessoas. Acho que é o grande objetivo de todos os artistas. Mas não tenho pressa. As coisas acontecem no seu tempo. Estou, felizmente, com muito trabalho cá, com projetos nos quais estou muito realizada e feliz. As coisas vão-se encaminhando e quando tiver de acontecer, acontecerá".

Na sexta-feira, dia 22 de setembro, estreou mais um projeto do qual faz parte, tendo sido uma das novidades da quarta temporada da série 'O Clube', da Opto. "Estou nervosa, expectante, espero que as pessoas lá em casa gostem", confessou na véspera, 21 de setembro, acrescentando que estes novos episódios prometem.

"É a temporada onde a nível de guião mais coisas acontecem, há mais história, mais drama… Vai pegar fogo", afirmou.

Para a personagem Eva, d'O Clube', Júlia Palha decidiu pintar o cabelo de ruivo. Look que deixou de assumir depois de ter completado o trabalho. "Sugeri o ruivo, era uma cor que gostava de experimentar. Mas é uma cor que custa muito a manter, tem que se pintar com muita frequência. Acaba por ser um bocadinho agressivo para o cabelo e achei que era melhor voltar ao meu loiro", explicou.

Entretanto, diz, tem outros projetos em cima da mesa mas ainda não pode falar sobre os mesmos.

O evento aconteceu semanas depois de ter estado de férias na Tailândia, dias que também foram comentados enquanto conversou com os jornalistas. "Correu super bem, nunca tinha ido à Ásia, foi uma grande experiência - e vou ter que voltar, porque aquilo é tão grande que ficou muita coisa por ver".

Ao ser questionada se conseguiu descansar depois de um ano de trabalho, partilhou: "Sim, se bem que eu gosto é de trabalhar. Gosto de estar a trabalhar, não fico cansada, não preciso das férias porque preciso de descansar, pelo menos por enquanto. Vou de férias porque adoro viajar, conhecer outras culturas, experimentar comida nova, conhecer pessoas novas".

Sobre a possibilidade de seguir os passos de Luís Borges e também ser empreendedora, a atriz confessou que desde sempre "disse que gostava de ter um negócio seu". Aliás, recorda, antes de seguir carreira de atriz queria ir para gestão.

"Ainda não sei de que tipo, sou bastante nova, tenho uma vida inteira para isso. Mas, definitivamente, nem que seja como uma vertente de investimento, hei de criar algo meu. Pode ser uma marca, um restaurante, logo se vê", rematou.

