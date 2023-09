O companheiro da atriz esteve no evento que marcou a abertura da primeira loja física da marca de Luís Borges, Call Me Gorgeous, e conversou com o Fama ao Minuto.

A apoiar o amigo, Guillaume Lalung não deixou de tecer elogios à "evolução" de Luís Borges. "Faz joias muito fixes e mesmo o toque dele... Adoro tudo", afirmou, referindo que as peças "dão para toda a gente". Questionado sobre se é vaidoso, o companheiro de Rita Pereira não negou: "Claro, toda a gente é. Se uma pessoa diz que não, não é verdade". Estando neste momento a viver uma nova fase com Rita Pereira a passar uma temporada no Brasil por motivos profissionais, Guillaume Lalung destacou que "está tudo bem". "Estou a fazer o meu papel, que é o papel de pai, nada de especial", disse ao Fama ao Minuto. Questionado sobre se a atriz está feliz com este grande desafio, salientou que esta é a grande oportunidade de vida para Rita Pereira. "É ótimo. Ela está lá a trabalhar e eu estou aqui a tratar do nosso filho e a trabalhar também", acrescentou, mostrando o seu completo apoio à atriz. Recorde-se que Rita Pereira viajou para o 'país irmão' para abraçar uma produção brasileira, não tendo revelado, até à data, mais detalhes sobre este desafio. O casal tem um filho em comum, o pequeno Lonô, de quatro anos. Sobre o menino, Guillaume Lalung revelou que, para já, "não tem muitas saudades" da mãe. "Mas é bom, porque quando a saudade bater, o pai não pode fazer nada", rematou. Leia Também: Sem Rita Pereira em casa, é assim que Guillaume Lalung e Lonô acordam