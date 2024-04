A Casa Real da Dinamarca divulgou esta quinta-feira, dia 25 de abril, o primeiro retrato oficial de gala dos reis Frederico X e Mary.

Na imagem é possível perceber que os monarcas surgem com a Ordem do Elefante, com destaque ainda para as joias exuberantes exibidas por Mary.

A fotografia é da autoria de Steen Evald e foi triada no Palácio Real de Christiansborg.

Vale lembrar que este retrato é o que passará a estar nos organismos públicos dinamarqueses, bem como em embaixadas e consulados espalhados pelo mundo.

© Instagram/detdanskekongehus

