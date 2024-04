Esta terça-feira, dia 9 de abril, Mary da Dinamarca presidiu ao 20.º aniversário do Specialisternes, grupo de especialistas que luta pela inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho, um evento que decorreu no Museu Nacional de Copenhaga.

A rainha optou por um look de estreia - contrariando assim a tendência dos últimos tempos - optando por um visual chamativo em azul cobalto, de blazer e calças estilo palazzo, duas peças da marca britânica The Fold, que é também uma das marcas de eleição de Kate Middleton.

A rainha dinamarquesa combinou o look com sapatos de salto também em azul, de Jimmy Choo, e brincos da casa dinamarquesa Orit Elhanati. Elaborados em ouro de 18 quilates, as duas peças apresentam uma parte superior de opala turquesa.

Veja as fotografias na galeria.

