Foi revelada nas redes sociais uma fotografia do filho de Johnny Depp, Jack, que completou 19 anos no passado dia 9 de abril. A imagem foi partilhada esta sexta-feira, dia 23 de abril, e está a chamar a atenção devido às claras semelhanças físicas que existem entre o jovem e o ator de Hollywood. Note-se que é rara a ocasião em que Jack surge em público. Tal como a irmã, Lily-Rose Depp, este é fruto do anterior relacionamento de Depp com Vanessa Paradis, que terminou há 14 anos. Veja a imagem: Imagem de Jack, de 19 anos, filho de Johnny Depp e Vanessa Paradis© Reprodução Leia Também: Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp: "Ninguém é perfeito"