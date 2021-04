Kim Kardashian passou, recentemente, por uma fase particularmente difícil da sua vida devido ao divórcio de Kanye West.

Tendo sempre acompanhado a filha - e uma vez que ela mesma já superou uma situação semelhante -, Kris Jenner revelou o conselho que deu a Kim.

"Acho que a coisa mais importante que aprendi com a minha experiência, com ambas as experiências, é que os filhos vêm primeiro", disse Jenner à conversa com a WSJ Magazine.

Note-se que Kris foi casada com Robert Kardashian (com quem teve Kourtney, Kim, Khloé e o filho Rob) e posteriormente com Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, relação da qual nasceram Kendall e Kylie.

"Costumava pôr toda a gente na cama, depois ficava chateada ou ia para o meu quarto chorar. Mas não mostrava isso à frente dos miúdos", lembrou.

Recorde-se que em comum Kim e Kanye tiveram quatro filhos - North, de sete anos, Chicago, de três, Saint, de cinco, e Psalm, que completará dois em maio.

Leia Também: Kanye West responde ao pedido de divórcio de Kim. Os detalhes do processo