O divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie chegou a um novo impasse. Segundo a Associated Press, a atriz pediu que um novo juiz revisse o processo pelo facto do juiz John W. Ouderkirk, que estava a tratar do caso, ter sido removido na sequência da sua anterior relação com o advogado do ator.

As informações estão presentes nos documentos do Tribunal Superior de Los Angeles, divulgados esta semana.

De recordar que o casal declarou o seu divórcio em abril de 2019, três anos depois de iniciar o processo, contudo, há ainda uma série de questões por resolver relacionadas com a custódia dos filhos e divisão de bens financeiros.

