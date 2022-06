Se para muitos a atuação de Shakira e Jennifer Lopez no intervalo do Super Bowl, em 2020, foi uma das mais épicas da história competição, para J.Lo nem por isso. A artista recordou o momento com algum desânimo no documentário 'Halftime', sobre os seus 30 anos de carreira.

"Foi a pior ideia do mundo", afirmou, referindo-se ao facto de ter dividido o palco com a intérprete de 'Waka Waka'.

J.Lo explicou que não gostou da experiência por questões meramente musicais, afastando a hipótese de uma má relação com Shakira.

"Temos seis minutos. Temos 30 segundos de uma canção, se demoramos um minuto, isso é tudo. Faltam-nos cinco", explicou.

E acrescentou: "Temos de ter o nosso momento. Esta é a pior ideia do mundo, que duas pessoas atuem no Super Bowl".

Recorde abaixo a atuação.

