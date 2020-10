Para além de ser dona de uma das vozes radiofónicas que os ouvintes mais gostam de ouvir, Ana Galvão é uma mulher destemida e aventureira, sem medo de enfrentar novos desafios. Por isso, quando lhe disseram que já não tinha idade para aprender a tocar bateria, a radialista de 46 anos, uma das animadoras do programa "As três da manhã", transmitido na Rádio Renascença, de segunda-feira a sexta-feira, entre as 07h00 e as 10h00, não perdeu tempo a contestar a afirmação. "Só sei é este ritmo", assume, todavia.