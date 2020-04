E, depois, a sensação de medo da Carla [Rocha], a minha colega, dava-me a mim segurança. Como eu estive sempre preocupada com ela, não tive tempo para me preocupar com mais nada...

Nesse voo, durante a emissão, conseguiu desfrutar e aproveitar alguma coisa da viagem ou não se conseguiu abstrair do trabalho?

Deu para aproveitar muito! Tivemos a sorte de fazer essa manhã espetacular. A Joana [Marques] ficou em terra mas estivemos as três e, como o programa que fazemos é uma emissão muito descontraída e que vive muito daquilo que nós próprias estamos a sentir, dá para viver as coisas. A cabeça não muda porque, de repente, entrámos no ar.

Simplesmente está a acontecer o que está a acontecer. E eu tive a oportunidade de ver aquela paisagem [da região de Coruche]... Nós temos um país espetacular, mesmo muito bonito, com muita área verde e eu percebi que há muita área desabitada, o verde do campo... Ao mesmo tempo que íamos vendo, fomos contando na rádio. Foi muito giro...

Em termos de experiências mais radicais, tanto no programa como fora dele, o que é que gostava de fazer no futuro, passando o período de confinamento, para voltar a surpreender os ouvintes?

Adorava fazer coisas que, do ponto de vista técnico, são muito difíceis. Mas, no dia em que conseguirmos impermeabilizar o material técnico, adorava fazer coisas no mar. Eu faço surfe. Sou surfista já há muitos anos e sempre tive esta ideia doida de fazermos qualquer coisa no mar.

Outra ideia que tenho e que adorava que um dia fosse posta em prática, e acho que estamos cada vez mais perto de isso poder vir a acontecer, é fazermos um mês de digressão.

Todos os dias estaríamos num sítio e numa situação diferente e íamos contando aos ouvintes, como se fosse uma tournée contínua de rádio em que estamos sempre a emitir, todos os dias, a partir de de um local diferente. Esse é um sonho que eu tenho e que quero muito que, um dia, venha a acontecer.

E, sem ser em trabalho, que atividades radicais e que experiências diferentes fora da caixa é que gostava de fazer?

O meu fascínio é fazer coisas no mar. Uma das coisas que mais gostava de fazer e que ainda não fiz foi andar de submarino. Acho que nem sequer é muito possível, porque são coisas muito limitadas, até para o exército. Não é uma coisa assim tão exequível mas eu adorava, um dia, conseguir pô-la em prática. Fiz uma coisa que considero radical por causa da distância e que, na altura, também fui emitindo em rádio. Fiz o trajeto Lisboa-Badajoz em bicicleta.

Fui com um grupo de pessoas que alinharam fazer esse percurso através da rádio, convidei-as através da rádio e fomos visitando sítios. Passámos em Coruche e em Mora, que foi a etapa mais difícil do trajeto. Fomos contando tudo através da rádio e foi uma experiência espetacular, porque nós não tínhamos sítio para ficar. Íamos ficando onde parássemos. O desafio era nunca ir por estradas. Fomos sempre por ecovias, pelo meio do campo... Andámos no meio de terrenos. Foi uma aventura espetacular...