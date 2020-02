Está no ar de segunda-feira a sexta-feira entre as 13h00 e as 17h00 e também pode ser ouvido aos domingos, entre as 18h00 e as 20h00, a anunciar a lista do "Top 25 RFM", o programa que apresenta a tabela das músicas mais votadas pelos ouvintes da rádio pela qual dá voz há quase três décadas. Em entrevista ao Modern Life/SAPO Lifestyle, o radialista fala da paixão pela profissão que escolheu e de viagens, das que gosta de fazer e de proporcionar aos que o ouvem.

O Paulo Fragoso é um histórico da RFM. Já são muitos anos de rádio...

Após mais de 26 anos de RFM, as pessoas ainda têm paciência para me aturar. Eu acho que as pessoas reconhecem que eu sou aquela pessoa que, à tarde, está sempre com elas e o mais giro é que as novas gerações também já estão conquistadas, digamos assim. Portanto, é continuar a trabalhar até chegar a hora da reforma.

Eu não me vejo a fazer outra coisa que não rádio e não é por uma questão de comodidade, já faço rádio há 33 anos, não é nada disso. É porque é mesmo o meu mundo! É o tal bichinho da rádio que toda a gente que trabalha em rádio sabe o que é, que entra em nós e que não sai.

Por muito que nós queiramos às vezes desistir, ele não deixa. Há muitos anos, desisti da rádio por um dia. Na altura, ainda não estava na RFM, estava numa rádio local e arranjei um trabalho a ganhar o dobro e, como estava a pensar casar, aproveitei.

E lá fui, com muita pena minha... Na altura, chorei por deixar a rádio, mas o que é certo é que, mal cheguei ao fim desse primeiro dia no tal trabalho, pedi a demissão e telefonei imediatamente ao meu diretor da altura a pedir-lhe que me levasse de volta à rádio. E ele fez-me sofrer! Não me quis de volta durante duas semanas. Só voltei 15 dias depois...

Além da paixão pela rádio, também é um apaixonado por viagens. A rádio também faz com que as pessoas viajem…

Sim, faz! Nós fazemos as pessoas viajar, fazemos as pessoas sonhar, fazemos as pessoas às vezes choramingar… A rádio é um misto de emoções para quem a faz e para quem a ouve, felizmente...

O ano passado teve a oportunidade de conciliar as duas coisas na RFM Royal Caribbean Selfie Trip, uma viagem que levou um grupo de radialistas, de convidados e de ouvintes sortudos a fazer um cruzeiro pelas Bahamas. Essa viagem teve um grande acompanhamento nas redes sociais. Acha que é por aí que passa o futuro da rádio?

As redes sociais já são indissociáveis da rádio. São um complemento ao trabalho que nós fazemos mas não quer dizer que seja esse o futuro da rádio. Voltamos àquela velha conversa... Há muita gente a querer matar a rádio mas o que é certo é que muitos meios de comunicação são obrigados a mudar, alguns até quase que desaparecem. A rádio é a única que se consegue manter a par e passo com a evolução que o mundo está a conhecer e que continuará a ter.

Ainda há muita margem para a rádio se reinventar?

Muita! Eu gostava de, amanhã, poder dizer que a rádio vai ser assim ou assado mas não se consegue dizer... O que se consegue garantir é que vai haver rádio e que vai haver rádio com pessoas. E para pessoas. Isso é garantido! E isso é que é o mais importante...

A RFM Royal Caribbean Selfie Trip foi uma experiência diferente. Levou a rádio para fora dos estúdios...

Foi super positivo em todos os aspetos. Na organização, na camaradagem do grupo, que foi incrível e muito bem escolhido. Eu falo principalmente dos ouvintes que nos acompanharam. Apesar de serem cinco, muito novos, com os respetivos acompanhantes, integraram-se maravilhosamente bem no resto do grupo.

Depois, tivemos os convidados especiais, que foram especialíssimos. A Cuca [Roseta, fadista e compositora] e o Kiko [Martins, chef e empresário] juntaram-se ao Nilton e ao Pedro Fernandes, àquela equipa da malta da rádio... Fizemos um grupo altamente divertido e os três dias que lá estivemos souberam a pouco...

Não foi o seu primeiro cruzeiro. Ainda assim, o que é que mais o surpreendeu nesse?