Bruno Nogueira prepara-se para encerrar esta primeira temporada de diretos no Instagram. E diga-se temporada porque, para alegria dos fãs, o comediante comunicou que as célebres lives vão voltar... por 'culpa' da sua filha.

No início da emissão desta quinta-feira, naquele que seria o penúltimo direto, Bruno Nogueira contou que ao adormecer uma das filhas, esta lhe disse que "as pessoas vão ficar tristes" com o fim de 'Como é que o bicho mexe?'.

Com confessar-lhe que também o próprio iria ficar triste com a decisão, a menina fê-lo prometer que voltaria. "E eu prometi", afirmou.

"Fica aqui o compromisso. Ainda vou pensar em que moldes, mas havemos de voltar. Preciso de um tempinho para descansar. É um até já", rematou assim o assunto.

Importa frisar que a emissão de amanhã, que seria a última, será especial. Bruno Nogueira pediu aos espectadores que colocassem luzes de Natal nas suas janelas como sinal de que estão a acompanhar o programa.

Leia Também: Bruno Nogueira: "Começo a pensar no fim destes diretos, com muita pena"