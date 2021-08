Diogo Valsassina decidiu demonstrar a sua indignação para com os serviços dos CTT publicamente, através de uma partilha nas stories da sua conta de Instagram.

Num pequeno texto, o artista explica o sucedido com uma encomenda que fez: "Chegou a Portugal no dia 15 do mês passado. Até agora, nem uma carta para levantar a encomenda ou para proceder ao processo de alfândega. E ninguém me sabe dizer onde está a encomenda. CTT, vocês são uma vergonha que nem há palavras. Surreal. Tenham vergonha na cara".

Eis a publicação:

Mensagem deixada pelo ator© Instagram - Diogo Valsassina

