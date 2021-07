Diogo Valsassina vive esta segunda-feira um dia de emoções fortes ao assinalar o segundo aniversário da morte do pai. O ator fez questão de assinalar publicamente a data, contando aos seguidores um episódio simbólico.

"Há uns tempos fiz um story porque tinha um pássaro dentro de casa e eu não sabia onde. Quando o encontrei ele estava aqui. Ao lado da única fotografia que tenho em casa com o meu pai", começou por dizer numa publicação realizada na sua página de Instagram.

E rematou: "Neste dia em que faz dois anos que o perdemos, cada vez percebo mais que o meu pai está comigo sempre e em todo o lado. E se eu por acaso me esqueço ele faz questão de me lembrar seja de que maneira for. Tenho tantas saudades pai, mas eu recebo as tuas mensagens".

Vale referir que o pai de Diogo Valsassina perdeu a vida de forma repentina aos 58 anos.

