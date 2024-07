Diogo Valsassina esteve à conversa com Cláudio Ramos esta terça-feira, dia 23 de julho, e foi questionado pelo apresentador para quando está 'marcado' o casamento com Ana Guiomar, com quem mantém uma relação amorosa há 18 anos.

"Não sei! [Fazem-me esta pergunta] muitas vezes. Começo a achar que a pior coisa que fiz foi ter pedido a Guiomar em casamento", confessou o ator.

"O pedido de casamento foi - mais do que outra coisa qualquer - uma questão muito simbólica por causa - não só - tanto do meu pai como do avô dela. O avô dela teve um casamento muito feliz durante anos com a avó dela, o meu pais a mesma coisa. Eu e ela nunca tínhamos pensado nisso dessa forma e, de repente, aquilo fez sentido por causa disso. É uma coisa bonita, mas não quer dizer que tenha que me casar. Parem de me perguntar quando é que vou casar", acrescentou. Veja aqui.

Leia Também: O comentário hilariante de Ana Guiomar a esta foto de Diogo Valsassina