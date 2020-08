Diogo Valsassina fez uma publicação na sua conta de Instagram a propósito da sua participação na novela 'Terra Brava' da SIC, que vê agora chegar ao fim.

"Tive a sorte de trabalhar e conviver com pessoas maravilhosas. Do elenco à produção à equipa técnica, levo-os todos no meu coração", começou por notar.

Posteriormente, realçou a importância de três colegas, nomeadamente, Noémia Costa, Bruna Quintas e Sara Matos.

"Que bom foi conhecer-te e trabalhar contigo. Virámos planos de gravação como ninguém, fomos uma dupla imbatível e rimos e rimos e rimos. Foi demais divertido. Foste, sem dúvida uma das pessoas que eu mais gostei de trabalhar desde que tenho a sorte de fazer isto. O Vasco sem a sua Elsa não era metade do que foi. Obrigado pela tua amizade, cumplicidade e por seres uma profissional à seria", afirmou em relação a esta última.

"Despeço-me hoje com a esperança de voltar a participar num projeto, que apesar de tudo o que aconteceu, viveu de uma serenidade e paz incríveis", completou.

