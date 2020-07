Uma das cenas que mais deu que falar na última gala do 'Big Brother' foi quando Diogo esteve à conversa com Cláudio Ramos no confessionário. Na altura, o apresentador tentou perceber o motivo pelo qual o concorrente não quis fazer a 'curva da vida', um género de reflexão psicológica.

Já depois da conversa, e durante uma conversa com Noélia, Diogo acabou por confessar: "Abdicar dessa liberdade para mim é muito difícil. Mas foi persuasivo o Cláudio na nossa conversa. Nada que eu não tivesse sido avisado. Mas no fim fiz as pazes com ele no confessionário, convidei-o para jantar".

"Ainda tenho muita coisa para aprender com ele, adorava que ele me explicasse muitas coisas", acrescentou.

