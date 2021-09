"A sorte tem muito que se lhe diga. Sim sempre me senti alguém com mesmo muita sorte por ter tido no meu caminho os melhores dos melhores a ensinarem-me com o seu exemplo tanto a arte no ofício como a arte de se ser pessoa". Foi com estas palavras que Diogo Morgado deu início a uma recente publicação que fez na sua página de Instagram.

Uma partilha onde menciona grandes nomes da representação. "Armando Cortez, Virgílio Castelo, Nicolau Breyner e outros, todos tão diferentes, com valências distintas, marcaram-me profundamente na pessoa e colega que sou hoje", disse.

Um desabafo que chega após um jantar com "dois gigantes que há muito admira".

"Esta noite tive um jantar simples, ladeado de dois gigantes que há muito admiro e respeito profundamente", contou, falando dos atores Sinde Filipe e António Capelo, tendo tecido rasgados elogios a ambos.

"Noites como esta não se programam, acontecem. E quando numa mesa redonda três gerações conversam das artes e ofícios, motivações, aspirações e anseios, inunda em mim um sentimento de gratidão profundo, e sei que é uma noite que ficará em mim…", rematou.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

