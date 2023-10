Diogo Morgado foi assistir à peça de teatro 'Ruy, a História Devid' e saiu emocionado, como contou numa publicação que fez no Instagram.

"Fui ver o nosso 'Ruy'. Sim ele é nosso. Saí em lágrimas. Não só pelo que está em palco, mas por tudo o que representa", começou por revelar, tecendo rasgados elogios ao ator.

"No ano em que o homenageiam novamente com um prémio de carreira, olho para o monstro sagrado no palco, sabendo que nenhum ministro da cultura, primeiro-ministro, nenhum presidente da Câmara ou República se dignou a prestar a sua homenagem, simplesmente vindo ao teatro ver o Ruy na sua arte. Mas serão os primeiros a dizer como ele era grande e incrível, daqui a muitos anos quando nos deixar", lamentou.

"Revolta-me pois fica claro a natureza de um meio que só pensa na cultura e nos artistas quando é conveniente", acrescentou.

"Aos 96 anos de idade o nosso Ruy em cima do palco e a plenos pulmões esgrima o monólogo do vaqueiro com força de um adolescente, o mesmo brilho nos olhos, o mesmo sangue na guelra. É amor que ali está em estado puro", destacou.

"Um espetáculo encenado com muito respeito pelo Paulo Sousa Costa que coloca o Ruy no pedestal que merece ao mesmo tempo que nos dá o verdadeiro Ruy, o herói, o malandro, o brincalhão, o implacável, o altruísta, o apaixonado Ruy de Carvalho. Talvez de uma forma como nunca o conhecemos, mas sem sombra de dúvida a genuína. É um espetáculo que dá ao artista tanto quanto ao público. É uma celebração", realçou ainda.

"Ao seu lado está o excelente Luís Pacheco que neste espetáculo tem uma mestria de condução digna da lenda que tem ao seu lado. Caros Paulo Sousa Costa, Luís Pacheco e Yellow Star company, não como colega, mas como cidadão deste mundo digo, obrigado. Meu querido e doce Ruy, pessoas como tu apontam o sentido da vida. Uma grande salva de palmas para ti. Se leste até aqui, faz um favor a ti próprio e vai ver o espetáculo", completou.

Após as palavras do artista, Ruy de Carvalho comentou: "Muito obrigado, meu querido Diogo. Um enorme, enorme abraço".

