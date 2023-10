Foi quando recordou a falecida mulher, Ruth, que Ruy de Carvalho acabou por revelar que, quando morrer, quer que as suas cinzas sejam atiradas ao mar na Madeira juntamente com as da companheira.

"Ela foi cremada e eu vou ser cremado, e as nossas cinzas vão ser juntas para serem lançadas no mar na Madeira, de onde a minha Ruth era natural", partilhou em conversa com Júlia Pinheiro, no 'Júlia', esta segunda-feira, dia 9 de outubro.

Logo de seguida, o ator fez questão de frisar: "Não quero que as pessoas fiquem tristes no dia em que eu morra".

De recordar que a mulher de Ruy de Carvalho, Ruth, morreu há 16 anos. O casal viveu uma história de amor com mais de 60 anos. Juntos são pais de João e Paula de Carvalho.

