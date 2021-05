Diogo Martins deu uma entrevista a Rui Unas, no âmbito do seu projeto - 'Maluco Beleza' - onde falou do início da sua carreira como ator, que começou ainda na infância, e das grandes dificuldades que teve em gerir a fama e o reconhecimento do público.

"Foi complicado ao início. Tinha 10 anos e era muito tímido, até mesmo nas gravações comecei a soltar-me muito mais para a frente. Não gostava disso. Chateava-me principalmente quando íamos à praia, ou quando íamos jantar fora. A dada altura, quando comecei a aparecer, acabei por me resguardar em casa e não queria sair", lembra.

Entretanto, com o passar do tempo, passou a encarar as coisas de outra forma: "Depois tive de perceber que tinha de encarar da melhor forma, porque aquilo era a maneira das pessoas demonstrarem o seu carinho e elogiarem-nos. Era uma coisa boa, nunca fui maltratado", nota.

