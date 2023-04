Esta segunda-feira, 17 de abril, é um dia particularmente especial para Diogo Infante. Rui Calapez, seu marido, completa hoje mais um ano de vida, data que foi devidamente assinalada pelo artista nas respetivas redes sociais.

"Hoje é o teu dia meu Rui. Agora com a Margarida na tua vida, algo me diz que será uma vida muito mais animada!", escreveu Diogo Infante na legenda de uma publicação na qual Rui posa com a sua 'patuda'.

Juntos há mais de três décadas, Rui e Diogo deram o nó em 2013.

