Já começou o 'Big Brother Famosos', na TVI, e a verdade é que as reações ao novo reality show não param de surgir. Diogo Cunha, um dos ex-participantes do programa, fez questão de deixar uma mensagem de apoio à atriz Catarina Siqueira, personalidade que integra o novo grupo a viver na casa mais vigiada do país.

"Conheci a Catarina há 20 anos!", começa por referir.

"Não quero que a Catarina ganhe ou perca o que quer que seja, desejo que a Catarina conquiste força do público para que possa produzir mais Alices e mais experiências imersivas e tudo o que ela imaginar que deve ser em Teatro e em Português!", continua.

"Respira Catarina e diverte-te! Deste lado a torcer que te safes bem e que a tua filhota ria muito a ver a mãe na TVI", completou.

