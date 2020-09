Diogo Cunha e Quintino Aires foram, esta sexta-feira, os comentadores escolhidos para participarem no edição da tarde do 'Extra do Big Brother'.

Como seria de esperar, o tema central em debate foi a saída de Luís da casa mais vigiada do país devido a um problema de saúde.

Ainda que a TVI não o tenha revelado concretamente, tudo indica que o concorrente tenha precisado de ajuda clínica devido à instabilidade emocional causada pela sua discussão com André Filipe.

Luís chegou mesmo a ter um ataque de choro, ainda dentro da casa. E foi precisamente este episódio que levou Diogo Cunha a recordar um episódio semelhante vivido pelo próprio durante a sua participação em 'Big Brother 2020'.

"Eu também tive lá o meu ataque de pânico, também tive lá a minha choradeira", lembrou, referindo-se ao episódio vivido logo na primeira semana do programa, em que desabou em lágrimas enquanto fazia a prova do elástico.

Leia Também: Confirmado! Luís já deixou o hospital e não volta a entrar no Big Brother