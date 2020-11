Depois de Carolina Deslandes ter assinalado o Dia Mundial do Prematuro ao recordar o parto do terceiro filho, Guilherme, foi a vez de Diogo Clemente, ex-companheiro da artista, a recordar esse momento marcante na vida da família.

"Temos três filhos, três partos. Estive sempre com os meus filhos desde que saíram de dentro da minha mulher. Enquanto ela era tratada do parto eu levava-os para o recobro a dizer muitas vezes 'estou aqui'. Apesar de bem e sorridente até, como o Benjamin, claro, querem ir para o lugar que a natureza os manda. Não me lembro de nada mais bonito do que o momento em que a Carolina chegou e eu os encostei a ela e adormecerem os dois com a expressão de que está tudo certo", começou por escrever o músico na sua página de Instagram, na manhã desta quarta-feira.

"A quem não sabe, o peito da mulher aquece após o parto para receber e proteger o bebé. Quando o Gui nasceu saiu do pé de nós a correr, enfiaram-lhe tubos, fios e cateteres e fiquei a vê-lo dentro de uma caixa acrílica. Fiquei de fora a ver a aflição de um bebé que quer sentir a mãe e de uma mãe que quer sentir um filho. Correu tudo bem. Vivi uns tempos na neonatología a olhar para ele 24h e a mandá-lo pôr-se bem. Voltei a respirar com os pulmões todos quando ela e ele se juntaram. A heroína é o herói. E pôs-se bem, hoje dá-me tareias, beija-me e ralha comigo. Chato do Gui", continuou.

Por fim, o músico deixou uma mensagem de esperança a todos os pais que enfrentam situações idênticas: "Muita força a todas as famílias de prematuros que têm que atravessar estes tempos de prematuro com o Covid a fazer sombra.

Recorde-se que Diogo Clemente e Carolina Deslandes são ainda pais de Santiago e Benjamim. O ex-casal anunciou a separação em setembro deste ano, depois de cinco anos juntos.

Leia Também: "Prematura era eu, que não sabia da força da vida até chegares"

Leia Também: Os filhos destes famosos nasceram prematuros e são autênticos "lutadores"