Assinala-se esta terça-feira, 17 de novembro, o Dia do Prematuro, uma data que Carolina Deslandes destacou nas redes sociais com um texto comovente no qual recordou o nascimento do terceiro filho, Guilherme, que completa dois anos em dezembro.

"Disseram-me que estava tudo bem. Depois disseram-me que precisavam de te levar. Só me lembro de gritar 'vai com o nosso filho' ao teu pai. Ele estava aflito porque me viu desmoronar e não sabia o que fazer. Foi contigo, esteve sempre contigo. Fiquei 6 horas a ouvir 'o seu filho vem já' e não conseguia parar de chorar. 'Ele vai achar que o abandonei' dizia eu entre soluços, com o coração e o peito prontos para te alimentar", começou por relatar.

"Foram 8 dias. 8 dias de aquário. 8 dias em que aprendi a conduzir uma cadeira de rodas para te ir ver, depois de 3 cesarianas em 3 anos. Oito dias em que descobri que tu é que vieste para nos ensinar. Nós somos só teus pais, tu és a nossa inspiração. Desde o primeiro dia. És tu. Meu caçula, meu pingo de chuva. Prematura era eu, que não sabia da força da vida até chegares", rematou.

Recorde-se que Guilherme é fruto do relacionamento já terminado de Carolina Deslandes com Diogo Clemente. Os músicos são ainda pais de Santiago e Benjamim.

