Diogo Amaral surpreendeu os que o seguem no Instagram com duas imagens da sua infância. O ator partilhou na rede social duas fotografias antigas, onde surge na companhia da mãe e do pai.

"O meu pai (e o meu look? viva os anos 80)", escreveu na legenda da foto em que aparece ao colo do progenitor.

Pouco tempo depois, chegou outra imagem, desta vez com a mãe. "A minha mãe (o meu corte de cabelo?)", destacou.

