Diogo Amaral tem partilhado todas as semanas um conjunto de momentos especiais que vive ao lado do filhos e da futura esposa, Jessica Athayde.

Este domingo, 20 de outubro, o ator fez mais uma publicação com 10 fotos e vídeos da sua semana.

Começou com os desenhos 'amorosos' feitos pelo seu filho, Oliver, e terminou com um vídeo do mesmo a dormir junto do irmão, Mateus.

Ora veja.