Diogo Amaral conseguiu surpreender os seus seguidores do Instagram esta terça-feira ao partilhar uma fotografia de um dos seus filhos.

Trata-se de uma fotografia captada momentos após o parto, onde o bebé surge ainda sem roupa.

"Amo os meus meninos", pode ler-se na legenda do registo, que deixou os fãs a especular se o bebé da fotografia seria Mateus, fruto da relação de Diogo Amaral com Vera Kolodzig, ou Oliver, resultado do namoro entretanto terminado com Jessica Athayde.

