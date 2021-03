Diogo Amaral partilhou esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram uma rara fotografia da sua avó.

"Está sempre tudo bem com ela", pode ler-se na legenda do registo, onde a avó do ator revela o seu lado mais divertido e descontraído.

Na imagem, a avó de Diogo Amaral surge de óculos escuros e sorriso no rosto.

Ora veja:

Leia Também: "São iguais". Foto prova que filha de Ricardo Pereira é a cara do pai