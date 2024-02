Diogo Amaral foi pedido em casamento por Jessica Athayde durante as mais recentes férias que o casal fez num destino paradisíaco e nas quais estiveram acompanhados pelo filho, Oliver, e pelo filho mais velho do ator, Mateus.

Esta quinta-feira, Diogo publicou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram captadas durante esses dias de descanso e, mais tarde, decidiu destacar uma.

Nas suas stories pode ver-se uma imagem do ator com a noiva ao colo dentro de uma piscina. Na foto, Jessica aparece com um fato de banho preto no qual está escrito "Vais lavar o meu cabelo? Mudas as minhas fraldas? Amas-me? E vamos envelhecer juntos?" e uma cauda colorida de sereia.

"A minha cara quando percebi que a Célia me tinha acabado de pedir em casamento", escreveu, na story. Na imagem o ator aparece visivelmente eufórico.

