Diogo Amaral e Jessica Athayde são um casal divertido e mostram isso mesmo nas redes sociais, onde o ator costuma partilhar vídeos que divertem os seus fãs.

Esta sexta-feira, dia 24, não foi exceção. O ator, que só faz anos no domingo, mostrou um presente de aniversário antecipado que recebeu da companheira.

Jessica Athayde ofereceu a Diogo umas meias altas com estampado de corações e também de fotografias dos dois, onde aparecem com os rostos envelhecidos.

"Só faço anos no domingo, mas a Célia já me deu um presente", escreveu o ator, sobre o vídeo que partilhou nas suas stories no Instagram mostrando as meias novas.